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Трамп сообщил о планах по лишению городов — убежищ для мигрантов финансирования

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Фото: AP Photo/Christian Chavez
dzen
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Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов. Об этом 10 апреля заявил американский президент Дональд Трамп.

«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и вызывают насмешки во всем мире. Мы работаем над документами, чтобы лишить федерального финансирования любой город или штат, который позволяет существовать этим смертельным ловушкам», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, он также сообщил о подготовке «большого, прекрасного законопроекта», предусматривающего самое масштабное снижение налогов в истории США.

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

Ранее, 4 апреля, газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что тысячи молодых украинцев, приехавших в США после начала спецоперации, боятся депортации из-за миграционной политики Вашингтона. С вступлением Трампа в должность главы государства была прекращена программа поддержки беженцев с Украины: им больше нельзя продлевать свои двухлетние разрешения на работу и защиту от депортации.

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