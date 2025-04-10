Трамп сообщил о планах по лишению городов — убежищ для мигрантов финансирования
Власти США готовят документ, который остановит федеральное финансирование любого города страны, защищающего незаконных мигрантов. Об этом 10 апреля заявил американский президент Дональд Трамп.
«Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и вызывают насмешки во всем мире. Мы работаем над документами, чтобы лишить федерального финансирования любой город или штат, который позволяет существовать этим смертельным ловушкам», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Помимо этого, он также сообщил о подготовке «большого, прекрасного законопроекта», предусматривающего самое масштабное снижение налогов в истории США.
Ранее, 4 апреля, газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что тысячи молодых украинцев, приехавших в США после начала спецоперации, боятся депортации из-за миграционной политики Вашингтона. С вступлением Трампа в должность главы государства была прекращена программа поддержки беженцев с Украины: им больше нельзя продлевать свои двухлетние разрешения на работу и защиту от депортации.