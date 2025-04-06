Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Великобритании сообщили о задержании двух депутатов Израилем
Происшествия
Сотрудники МЧС выехали на проверку сообщений о пожаре в РГБ в Москве
Спорт
Гимнаст Немов назвал повторение Овечкиным рекорда Гретцки эпохальным событием
Происшествия
В ЦАО Москвы в пожаре в жилом доме погиб человек
Происшествия
Средства ПВО перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области
Происшествия
CК возбуждает дело по факту убийства годовалого ребенка пенсионером
Мир
В США начались крупные демонстрации против политики Трампа
Мир
В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага
Происшествия
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области
Мир
Минимум 12 человек погибли из-за наводнений и торнадо в США
Спорт
Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф
Происшествия
Пожарные потушили загоревшуюся поликлинику во Владивостоке
Мир
WSJ назвала Си Цзиньпина победителем в торговой войне Трампа
Мир
В Италии почтили память Федорчака и других погибших на СВО журналистов
Мир
Премьер Франции заявил о вмешательстве в дела страны из-за поддержки Трампом Ле Пен
Происшествия
Количество пострадавших от обстрела ВСУ Горловки увеличилось до шести
Спорт
Основатель Logan Sports Group заявил о восхищении канадцев Овечкиным

СМИ рассказали о страхе депортации из США у украинцев после прихода Трампа

The Guardian: молодые украинцы боятся, что Трамп выгонит их из США
0
EN
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Тысячи молодых украинцев, приехавших в США после начала спецоперации, боятся депортации из-за миграционной политики президента страны Дональда Трампа. Об этом 4 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Как указали в издании, с вступлением Трампа в должность главы государства была прекращена программа поддержки беженцев с Украины: им больше нельзя продлевать свои двухлетние разрешения на работу и защиту от депортации. Также администрация президента США приостановила все заявления мигрантов о получении дополнительной помощи.

«Эти шаги привели к тому, что сотни тысяч людей оказались в состоянии незащищенности после того, как их приняли в безопасном убежище», — пишет газета.

По данным издания, для украинцев есть большой риск быть депортированными или оказаться под стражей.

«Я не хочу оставаться здесь нелегально, но я не хочу и возвращаться на Украину», — приводит The Guardian слова одного из украинских беженцев, находящихся в США.

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

После прихода к власти 20 января Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025