СМИ рассказали о страхе депортации из США у украинцев после прихода Трампа

Тысячи молодых украинцев, приехавших в США после начала спецоперации, боятся депортации из-за миграционной политики президента страны Дональда Трампа. Об этом 4 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Как указали в издании, с вступлением Трампа в должность главы государства была прекращена программа поддержки беженцев с Украины: им больше нельзя продлевать свои двухлетние разрешения на работу и защиту от депортации. Также администрация президента США приостановила все заявления мигрантов о получении дополнительной помощи.

«Эти шаги привели к тому, что сотни тысяч людей оказались в состоянии незащищенности после того, как их приняли в безопасном убежище», — пишет газета.

По данным издания, для украинцев есть большой риск быть депортированными или оказаться под стражей.

«Я не хочу оставаться здесь нелегально, но я не хочу и возвращаться на Украину», — приводит The Guardian слова одного из украинских беженцев, находящихся в США.

После прихода к власти 20 января Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.