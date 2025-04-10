В Химках загорелся склад со стройматериалами
В микрорайоне Сходня в подмосковных Химках произошел пожар на складе со стройматериалами. Об этом 10 апреля сообщили в МЧС России.
«В Сходне горит металлический ангар на 1200 кв. м», — указано Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар был локализован, над его тушением работают 30 пожарных и девять единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Ранее в тот же день в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Уточнялось, что специалистам удалось остановить распространение огня и предотвратить разлив нефтепродуктов.