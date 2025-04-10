В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на НПЗ
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, в настоящее время возгорание локализовано. Об этом 10 апреля сообщил представитель предприятия.
По его словам, специалистам удалось остановить распространение огня и предотвратить разлив нефтепродуктов.
«Пострадавших нет, угроза населению отсутствует, на месте ведется экологический мониторинг», — сказал представитель завода ТАСС.
Позже в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что пожар полностью ликвидирован. Устанавливаются причины инцидента.
В этот же день в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошел пожар. Возгорание потушили на площади 20 кв. м. Информации о пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.