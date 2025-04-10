Пожар произошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге
В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом 10 апреля сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по Свердловской области.
«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания», — указано в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МЧС РФ, пожар потушили на площади 20 кв. м. Информации о пострадавших нет.
В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.
9 апреля пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Ставрополе, в результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе три ребенка. Возгорание ликвидировали на площади 15 кв. м.