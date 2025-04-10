Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
«Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве
Авто
Российские автомобили с пробегом подешевели на 6% за год
Общество
Стоимость ночи в гостиницах на лето подорожала на 13%
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских БПЛА над семью регионами РФ
Происшествия
Пожар произошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Спорт
Капризов вернулся на лед после операции и оформил дубль в игре против «Сан-Хосе»
Общество
В администрации президента настаивают на доработке закона о локализации машин такси
Мир
Трамп по ошибке позвонил названному им неудачником экс-помощнику
Мир
Bloomberg указало на почти полную зависимость США от китайской электроники
Мир
В Доминикане число погибших при обрушении крыши клуба увеличилось до 184
Мир
В Вильнюсе демонтируют мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Мир
В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул
Наука и техника
Школьники из Тюмени сделали перчатку для определения предвестников приступов эпилепсии
Экономика
Новостройки массового сегмента подорожали в Москве
Армия
Торжественная церемония вручения орденов 11-й бригаде ВДВ прошла в Улан-Удэ
Мир
Посол Таиланда рассказал об интересе страны к российскому СПГ и углю

Пожар произошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге

0
EN
Фото: МЧС РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом 10 апреля сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным МЧС РФ, пожар потушили на площади 20 кв. м. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

В Карелии горел Онежский судостроительный завод: что произошло, пострадавшие
Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

9 апреля пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Ставрополе, в результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе три ребенка. Возгорание ликвидировали на площади 15 кв. м.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025