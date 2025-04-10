Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в Ставрополе
Пожар произошел в жилом многоэтажном доме в Ставрополе, в результате происшествия один человек погиб и еще один пострадал. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что возгорание произошло на шестом этаже дома на улице Мира. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе три ребенка.
«Мужчина доставлен в больницу с ожогами, женщина, к сожалению, погибла», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
На данный момент возгорание было полностью ликвидировано, его площадь составила 15 кв. м. На месте работали 36 специалистов и 10 единиц техники.
В этот же день сообщалось о том, что пожар вспыхнул на седьмом этаже административного здания на Госпитальной площади в Москве. На месте происшествия были задействованы 92 специалиста и 24 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.