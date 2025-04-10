Changan объявил о появлении в России новых кроссоверов Avatr 11

В Россию поступили электрические кроссоверы Avatr 11, которые выпущены в 2025 году. Модель представлена в 56 вариантах исполнения экстерьера и интерьера, говорится в сообщении пресс-службы Changan Motors Rus, которое поступило «Известиям» 10 апреля.

На продающиеся в РФ официально кроссоверы Avatr действует гарантия: восемь лет, или 160 тыс. км пробега, на ключевые высоковольтные компоненты (батарея, электродвигатель и контроллер), а также пять лет, или 120 тыс. км, на большинство остальных узлов и агрегатов.

Фото: Avatr

В компании также рассказали, что количество дилеров марки Avatr в России нарастили до 19 в девяти городах, в ближайшее время планируется открытие еще двух центров в Санкт-Петербурге и Тюмени.

О запуске люксового бренда электромобилей Avatr в России компания Changan объявила в ноябре прошлого года. Бренд был создан в партнерстве с китайским IT-гигантом Huawei.

Продажи электрического кроссовера Avatr 11 стартовали в России в конце января, модель стоит от 6,95 млн рублей. Она представлена в России в трех модификациях, которые отличаются силовой установкой и компоновкой салона.

Фото: Avatr

Флагманская версия Avatr 11 с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду стоит от 7,8 млн рублей, два ее электродвигателя в сумме развивают 578 л.с. (650 Нм), предусмотрен полный привод. Разгон до «сотни» занимает 4,5 секунды, а запас хода на одном заряде составляет 625 км.