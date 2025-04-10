Реклама
Прямой эфир
Авто
Omoda анонсировала «кибермеханический» кроссовер C3
Мир
В МИД РФ указали на всё большее вовлечении Японии в конфликт на Украине
Мир
Израиль и Турция провели переговоры по вопросам безопасности в Азербайджане
Общество
Москвич случайно выронил пакетик с наркотическим веществом перед росгвардейцами
Происшествия
В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека
Армия
Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ в Сумской области
Авто
Changan объявил о появлении в России новых кроссоверов Avatr 11
Мир
Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 218
Культура
Вышел фильм «Июньская полынь» о детстве ветерана ВОВ Гладышева
Экономика
Приставы обратили в доход РФ акции компаний украинских бизнесменов
Общество
Суд приговорил к 16 годам заключения повара по делу о попытке теракта
Общество
В Госдуме предложили повысить штрафы за мат на публике и в интернете
Происшествия
Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Мир
В Польше указали на решение ЕС не продлевать торговые льготы для Украины
Общество
Срок пребывания иностранцев в России по электронной визе увеличат до 30 дней
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на НПЗ
Общество
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате

Changan объявил о появлении в России новых кроссоверов Avatr 11

0
EN
Фото: Avatr
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Россию поступили электрические кроссоверы Avatr 11, которые выпущены в 2025 году. Модель представлена в 56 вариантах исполнения экстерьера и интерьера, говорится в сообщении пресс-службы Changan Motors Rus, которое поступило «Известиям» 10 апреля.

На продающиеся в РФ официально кроссоверы Avatr действует гарантия: восемь лет, или 160 тыс. км пробега, на ключевые высоковольтные компоненты (батарея, электродвигатель и контроллер), а также пять лет, или 120 тыс. км, на большинство остальных узлов и агрегатов.

машина

Фото: Avatr

В компании также рассказали, что количество дилеров марки Avatr в России нарастили до 19 в девяти городах, в ближайшее время планируется открытие еще двух центров в Санкт-Петербурге и Тюмени.

О запуске люксового бренда электромобилей Avatr в России компания Changan объявила в ноябре прошлого года. Бренд был создан в партнерстве с китайским IT-гигантом Huawei.

Снежный ток: как китайский «Аватар» переносит российскую зиму
Тест-драйв электромобиля Avatr 11

Продажи электрического кроссовера Avatr 11 стартовали в России в конце января, модель стоит от 6,95 млн рублей. Она представлена в России в трех модификациях, которые отличаются силовой установкой и компоновкой салона.

машина

Фото: Avatr

Флагманская версия Avatr 11 с раздельными «капитанскими» креслами на втором ряду стоит от 7,8 млн рублей, два ее электродвигателя в сумме развивают 578 л.с. (650 Нм), предусмотрен полный привод. Разгон до «сотни» занимает 4,5 секунды, а запас хода на одном заряде составляет 625 км.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025