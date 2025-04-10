Отмена торговых льгот со стороны Евросоюза (ЕС) ускорит экономический коллапс на Украине. Такое мнение в беседе с «Известиями» 10 апреля выразил кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.

Накануне еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявил, что Еврокомиссия не планирует продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне. Отмечается, что данные льготы позволяют Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Европейский союз на выгодных условиях.

«Современная Украина — это территория, очерченная границами, где идут боевые действия. Там есть человек, изображающий президента, но страна уже банкрот», — отметил Беляев.

По его словам, украинская экономика, включая сельское хозяйство и промышленность, существует только за счет внешнего финансирования.

«Всё это держится на кредитах, которые лишь оттягивают дефолт. Снятие льгот сделает банкротство Украины еще очевиднее», — сказал эксперт.

Он также заявил, что Запад, понимая приближение развязки в конфликте, стремится получить с Киева расплату по долгам.

Кроме того, эксперт прогнозирует, что отмена преференций приблизит момент, когда Запад предъявит Украине векселя и потребует расплаты — пока она еще формально функционирует.

«Украина де-факто находится под внешним управлением. Когда льготы отменят, ей придется рассчитываться оставшимися землями, хотя большая часть уже продана иностранным держателям», — подытожил Беляев.

Члены Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер и Вальдемар Буда 4 апреля обратились к Еврокомиссии (ЕК) с запросом о возможном продлении действия соглашения о беспошлинной торговле с Украиной, срок которого истекает 5 июня 2025 года. Они напомнили, что с июня 2022 года в Евросоюзе (ЕС) действует решение о временной отмене пошлин и квот на украинскую сельхозпродукцию, призванное поддержать экономику Украины.