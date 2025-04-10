В Польше оценили стоимость восстановления Украины

Стоимость восстановления Украины после окончания конфликта составит не менее €500 млрд. Об этом 10 апреля заявил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.

«По последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления [Украины] уже достигла €500 млрд и будет расти до окончания боевых действий», — заявил министр в ходе бизнес-форума «ЕС – Украина» в Брюсселе, трансляция которого велась на YouTube-канале Global Pulse.

Он уточнил, что около трети этих средств смогут предоставить частные инвесторы в том случае, если Киев будет продолжать реформы.

Ранее, 25 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление страны в течение следующего десятилетия потребуется $524 млрд. Он отметил, что новые данные превышают предыдущую оценку в $38 млрд, поэтому восстановление должно стать проектом глобального масштаба.

Ранее в тот день президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос о перспективах помощи Штатов на восстановление Украины. Он заявил, что Вашингтон «уже внес вклад» в страну в размере около $350 млрд.