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В ФМБА назвали сроки появления российской вакцины от аллергии

ФМБА: вакцина от аллергии может быть введена в оборот к началу 2026 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников, которую разработали ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), планируется зарегистрировать в конце 2025–начале 2026 года. Об этом 10 апреля сообщил директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

«Регистрация и введение в гражданский оборот [вакцины] планируется на конец 2025–начало 2026 года», — заявил Хаитов в ходе открытого заседания научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного причинам и лечению аллергических заболеваний в ТАСС.

Он отметил, все этапы доклинических исследований вакцины были пройдены успешно. Препарат продемонстрировал свою безопасность и специфическую активность. Также был разработан производственный регламент для его выпуска.

Клинические исследования вакцины начались в прошлом году, напомнил Хаитов. Сейчас ученые завершили их первую фазу и уже близки к окончанию второй. Их результаты могут быть обнародованы в июле-августе текущего года. Кроме того, в ФМБА сейчас также создается отдельная вакцина от аллергии на амброзию, что является частой проблемой для южных регионов России.

Легкое дыхание: в России создали первую в мире вакцину от аллергии
​​​​​​​Ее клинические исследования начнутся уже в сентябре

В марте прошлого года главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), д.м.н., профессор Наталья Ильина на пресс-конференции в МИЦ «Известия» отмечала, что отечественная вакцина против аллергии на пыльцу березы разрабатывается на основе рекомбинантных технологий совместно с Венским университетом. Профессор отмечала, что, согласно прогнозам ученых, для достижения эффекта от вакцины потребуется от трех до пяти инъекций.

13 марта 2025 года врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказал «Известиям» о способах справиться с весенней аллергией. По ее словам, поллиноз встречается у 10–30% всех аллергиков и проявляется слезоточивостью, чиханием, заложенностью носа, зудом в глазах и иногда даже приступами астмы. Основными провокаторами обострений становятся пыльца растений и перекрестные аллергены — орехи, специи, мед, зелень и косточковые фрукты вроде яблок.

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