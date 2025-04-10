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Карта спецоперации на Украине 10 апреля

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли до 430 военнослужащих, шесть автомобилей, пять боевых бронированных машин и два артиллерийских орудия.

Кроме того, группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю. В зоне ее ответственности противник потерял свыше 250 человек личного состава, склад боеприпасов, артиллерийское орудие и три автомобиля.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенных в США, и 200 беспилотников самолетного типа.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 22 752 танка и других боевых бронированных машин, 283 вертолета, 601 зенитный ракетный комплекс, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 876 единиц специальной военной автомобильной техники, 23 434 орудия полевой артиллерии и минометов, 50 812 беспилотных летательных аппаратов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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