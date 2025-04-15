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Великая среда Страстной седмицы: библейское описание, молитвы и великий канон

В ночь со вторника на среду Иуда принял решение предать Христа за тридцать сребреников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В жизни православных христиан 14 апреля начался особенный период — Страстная седмица. Это последняя неделя Великого поста, которая предшествует Светлой Пасхе. Каждый день Страстной недели описывает события из земной жизни Иисуса Христа. Третий день — Великая среда — описывает сразу два важных библейских события. Подробности о молитвах и событиях этого дня — в материале «Известий».

Великая среда Страстной седмицы: что делал Иисус Христос

Страстная седмица — это последняя неделя Великого поста, предшествующая празднованию Воскрешения Иисуса Христа. Каждый день этой недели называют великим, и он соответствует определенным библейским событиям. В 2025 году Страстная седмица начинается в понедельник, 14 апреля. Таким образом праздник Светлой Пасхи христиане восточного обряда отметят 20 апреля.

События Великой среды описаны в Евангелии от Матфея, согласно которому Иисус Христос предупредил о своем распятии за два дня до того, как это произошло — в среду. В этот же день в доме первосвященника Каиафы собрались высшие чины церкви и народные старейшины. На совете велось обсуждение Иисуса, который днем ранее начал делать губительные для их власти заявление о грядущем Страшном суде и конце прежнего мира.

Великая среда в Евангелии

На третий день Страстной седмицы произошло два знаковых события, которым в этот день посвящены церковные службы. Первый случай описывает помазание Христа миром (освященным маслом). Во время отдыха в доме прокаженного к нему пришла женщина и вылила ему на голову много благовонного масла.

В ответ на ее действие апостолы возмутились и обвинили женщину в расточительстве продукта. Однако Иисус прервал их и сообщил, что женщина оповестила его о скорых страданиях. Поступок ее запомнили на долгие столетия.

В Евангелии от Луки говорится, что женщина помазала маслом ноги Христа, а в Евангелии от Иоанна уточняется, что звали ее Марией и она была сестрой воскресшего Лазаря.

В Евангелии от Матфея описан поворотный момент в событиях Страстной недели: именно после сцены с помазанием Христа миром Иуда Искариот решается на предательство. Он направляется к первосвященникам и старейшинам и спрашивает, что они дадут ему, если он выдаст своего учителя.

За предательство ему пообещали тридцать сребреников — немалую по тем временам сумму, которой хватило бы, например, на покупку дома в Иерусалиме. Считается, что договор между Иудой и иудейскими старейшинами был заключен в ночь со вторника на среду.

Богослужение в Великую среду Пасхальной недели – 2025

Утром совершается литургия Преждеосвященных Даров — особая служба, совмещающая в себе вечерню и причастие Святых Даров, освященных заранее на полной литургии в предыдущие дни. Эта литургия совершается только в дни Великого поста, и Великая среда — одна из последних возможностей причаститься накануне Пасхи.

На службе читаются отрывки из книги Исход, книги Иова, а также из Евангелия от Матфея. Особое место в богослужении занимает образ женщины-грешницы. Ему противопоставлен Иуда, который выбрал путь духовной гибели.

Какие молитвы читать в среду Страстной недели, 16 апреля

Это время глубокого внутреннего покаяния, поэтому в этот день особенно важно посвятить себя молитве. Утро обычно начинается с чтения традиционных утренних молитв, входящих в ежедневное молитвенное правило — они помогают настроиться на благоговейное и сосредоточенное состояние души.

В течение дня верующие часто обращаются к покаянным текстам, в первую очередь к псалму 50-му, который начинается словами: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей…» Этот псалом считается одним из самых сильных и глубоких выражений раскаяния. Его прочтение уместно в дни, когда вспоминаются грех человеческой измены и божественное милосердие.

Также Великую среду можно посвятить чтению покаянного канона. Если позволяет время, дома или в храме можно прочесть акафист Страстям Христовым — он подробно описывает путь Спасителя к Голгофе и помогает проникнуться духом смирения и благодарности за его жертву.

Стихира Великой среды:

«Господи, яже во многие грехи впадшая жена, Твое ощутившая Божество, мироносицы вземше чин, рыдающи, миро Тебе прежде погребения приносит: «Увы мне — глаголющи, — яко нощь мне есть разжжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха... Приими моя источники слез, иже облаками производяй моря воду!»

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