В СК потребовали новый доклад по делу об издевательствах над девочкой на Урале

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал повторно предоставить ему доклад по делу об издевательствах школьников над своей 12-летней сверстницей с ограниченными возможностями здоровья в Миассе Челябинской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Распоряжение главы СК РФ вышло после того, как суд решил не помещать виновных в инциденте в специализированное учреждение закрытого типа.

«В социальной сети размещено видеообращение директора одной из школ в Челябинской области по вопросу несогласия общественности с отказом суда в помещении в специализированное учреждение закрытого типа несовершеннолетних, совершивших противоправные действия в отношении 12-летней ученицы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Повторный доклад с учетом озвученных в публичном пространстве доводов поручено представить руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину.

1 февраля в пресс-службе СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту издевательств школьников из челябинского города Миасс над 12-летней девочкой. Свои действия они снимали на видео.

23 декабря прошлого года банда подростков избила 14-летнего мальчика в подъезде на востоке Москвы. Как рассказал «Известиям» отец школьника, в один из дней подросток вернулся домой с разбитым носом. Мужчина отметил, что сын отказался отвечать на вопросы родителей, назвав случившееся ерундой. После этого старшая дочь Дмитрия обнаружила в социальных сетях видео, на котором ее брата избивают в подъезде.