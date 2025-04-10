Синоптик назвал сроки таяния снега в Москве

Снежный покров, установившийся в Москве и Подмосковье, полностью растает на следующей неделе из-за резкого потепления. Об этом начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил в четверг, 10 апреля.

«В понедельник ожидается резкое потепление, 14–15 апреля днем от +10 до +15 градусов, в среду ожидается до +18 градусов. Я думаю, что к среде снег растает, к Пасхе точно», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

При этом он подчеркнул, что осадки в виде снега могут еще выпасть в апреле и даже в июне.

Ранее в этот день главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда в Москве ожидается возвращение весенней климатической нормы. По словам синоптика, в выходные дни погоду будет определять гребень антициклона.

К утру 9 апреля снежный покров в столице превысил 23 см. Самый высокий уровень зафиксирован в Клину — 33 см, уточняет НСН.

В свою очередь руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев рассказал «Известиям», что резкая смена погоды представляет серьезную опасность для автомобилистов, уже перешедших на летнюю резину. Летние шины теряют эластичность при низких температурах, что значительно ухудшает их сцепление с дорогой, особенно на снегу и льду, отметил эксперт.