Более 10 спортивных объектов построят в Подмосковье в 2025 году
В Московской области в 2025 году планируется строительство 12 объектов физкультуры и спорта. Один из них, тренировочный футбольный центр, появится в Реутове.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Московскую областную думу уточняет, что на эти цели из регионального бюджета должны выделить 7,4 млрд рублей.
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что центр в Реутове строят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры». На него уже направили около 859 млн рублей. Объект должны сдать в конце 2025 года.
Брынцалов вместе с представителем регионального правительства Игорем Тресковым, министром физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абареновым, главой округа Филиппом Науменко осмотрел строительную площадку и сделал вывод, что работы идут согласно графику.
В конце января сообщалось, что в Мневниковской пойме в Москве в рамках реализации масштабного инвестпроекта построят центр по подготовке сборных команд РФ по футболу. Площадь объекта составит более 32,6 тыс. кв. м. Под строительство был выделен участок площадью 6,05 га на берегу Москвы-реки на улице Нижние Мневники — в пешей доступности от станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии. Там постоят тренировочную базу площадью свыше 19 тыс. кв. м.