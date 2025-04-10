Экономисты назвали рискованным хранение средств в китайской валюте

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России изучает возможность вложения в новые валюты. Решение принято в связи с падением юаня из-за торговых войн с США. Хранение средств в китайской валюте экономисты назвали рискованным, так как ослабление юаня грозит оттоком капитала из Китая в долгосрочной перспективе, сообщает телеканал «Известия».

В резерве ФНБ находится 164 млрд юаней и 1,6 млрд рублей. Поэтому Минфин РФ заказал анализ возможных альтернатив для размещения в фонде. Контракт на 7,9 млн рублей заключен до конца 2025 года. Также ведомство проанализирует состояние экономик государств, в валютах которых можно разместить средства суверенных фондов России. Аналитики назвали дирхам перспективной валютой для ФНБ, так как денежная единица ОАЭ привязана к доллару и имеет стабильную экономическую базу. Ранее из резервов ФНБ вывели доллар, евро, иену и фунт.

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