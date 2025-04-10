На должность ректора РГГУ назначен Андрей Логинов

Ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначен Андрей Логинов, который с 2024 года исполнял обязанности главы этого учебного заведения. Об этом 10 апреля сообщили в Минобрнауки России.

«На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов», — написали в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что ранее Логинов являлся начальником управления президента РФ по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства России в Государственной думе (ГД), заместителем руководителя аппарата правительства РФ, статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации.

Отмечен орденом Александра Невского, орденом Почета и многими другими наградами от государства и общественных организаций.

Ранее, 20 июня 2024 года, ректор РГГУ Александр Безбородов заявил о плане уйти со своего поста 21 июня по собственному желанию. Он был заведующим кафедрой истории России новейшего времени Историко-архивного института РГГУ с 1998 года. С 2013 по 2016 год он занимал должность проректора вуза по учебной работе. В 2018 году стал главой этого высшего учебного заведения.