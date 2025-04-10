В Японии автомобиль врезался в здание больницы
Пожилой водитель за рулем легкового автомобиля врезался в здание больницы в японском городе Фунабаси в префектуре Тиба, близ Токио, травмы получили пять человек. Об этом 10 апреля сообщил телеканал NHK.
Уточняется, что в момент ДТП за рулем находился 80-летний мужчина. Он врезался во входную группу медучреждения, когда внутри находились люди.
«В общей сложности пять человек — двое мужчин и три женщины, которые находились поблизости, — пострадали», — указано в публикации телеканала.
Также, согласно данным NHK, травмы получил водитель легковушки. В настоящее время полиция проводит расследование по факту происшествия.
В Аргентине 9 апреля автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок, в результате чего семь человек погибли и еще несколько пострадали. По данным очевидцев, авария могла произойти из-за технической неисправности автобуса. Власти начали расследование, чтобы установить точные причины ДТП.