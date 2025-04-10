Капризов вернулся на лед после операции и оформил дубль в игре против «Сан-Хосе»
Нападающий американского хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» россиянин Кирилл Капризов в своем первом после операции матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс» оформил дубль и принес победу своей команде. Поединок состоялся 9 апреля и закончился со счетом 8:7.
Российский спортсмен отличился голом во втором периоде, а также в овертайме, где ему удалось забить победную шайбу. Теперь на счету Капризова 38 игр в текущем сезоне НХЛ и 54 очка (25 забитых шайб и 29 голевых передач).
Несмотря на свои заслуги в противостоянии, россиянин стал только третьей звездой матча. Первым признан Йоэль Эрикссон из «Миннесоты», который оформил покер, а вторым — Маклин Селебрити из «Сан-Хосе», на счету которого три забитые шайбы, передает «Спорт-Экспресс».
Генеральный менеджер команды «Миннесота Уайлд» Билл Герин 28 января сообщил о том, что Капризову предстоит перенести операцию из-за травмы, которая беспокоит российского хоккеиста с конца декабря 2024 года. Планировалось, что период восстановления займет около четырех недель.