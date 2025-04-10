Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Павлограде
В Николаеве и в Павлограде Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом 10 апреля пишет украинский телеканал ТСН.
«Николаев — взрывы», — говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале.
Позднее также стало известно о взрывах в Павлограде.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» 8 апреля сообщил, что на Украине в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) прогремела серия взрывов. В Минобороны России информацию не комментировали.