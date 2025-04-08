Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

На Украине в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) прогремела серия взрывов. Об этом 8 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В пригороде Днепра слышны звуки взрывов. <…> В Днепре снова прозвучали взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

6 апреля сообщалось о том, что в Киеве прогремела серия взрывов, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).