Медведев победил Мюллера и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Вторая ракетка России Даниил Медведев 9 апреля одержал победу над французским теннисистом Александром Мюллером и вышел в третий круг турнира ATP Rolex Monte-Carlo Masters.
Матч длился 2 часа 49 минут и закончился со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2. В следующем круге россиянин встретится со спортсменом из Австралии Алексом де Минуар.
Призовой фонд турнира составляет $6,1 млрд.
7 апреля стало известно, что Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в первом круге турнира ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4.