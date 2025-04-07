Теннисист Медведев обыграл Хачанова на старте «Мастерса» в Монте-Карло
Бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в первом круге турнира ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Об этом 7 апреля сообщил «Спорт-Экспресс».
Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4. В следующем круге Медведев встретится с представителем Франции Александром Мюллером.
Призовой фонд турнира составляет €6 128 940.
Ранее, 25 марта, сообщалось, что Медведев впервые с февраля 2023 года выбывает из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это произошло после того, как у спортсмена не получилось выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами.