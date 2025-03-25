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Россиянин Медведев покинет десятку лучших рейтинга ATP впервые с 2023 года

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Фото: REUTERS/Jayne Kamin-Oncea
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Бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев впервые с февраля 2023 года выбывает из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает 25 марта «Спорт-Экспресс».

Это произошло после того, как у спортсмена не получилось выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами. Теперь 29-летний россиянин потеряет 390 очков и после выхода обновленной версии рейтинга ATP опустится с восьмого места минимум на 11-е.

До этого Медведев покидал первую десятку рейтинга ATP 30 января 2023 года. Однако буквально спустя три недели его имя снова вернулось в список.

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22 марта Медведев в полуфинальном матче турнира АТР серии «Мастерс» в Майами проиграл спортсмену из Испании Хауме Мунару и не смог выйти в третий круг соревнований. Игра прошла 21 марта и закончилась со счетом 2:6, 3:6. Ее длительность составила 1 час 19 минут.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и обладателем 20 титулов ATP. Последний раз он выигрывал турнир в мае 2023 года, а в финал выходил в марте 2024 года.

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