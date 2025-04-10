В России на 24% уменьшилось количество новых стройпроектов

В 2025 году планируется удержать планку в более 100 млн кв. м введенного жилья, но уже сейчас намечается тревожная ситуация: на 24% снизился ввод новых проектов и уже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По итогам трех месяцев объем ввода жилья превышает уровень 2024 года. Это говорит о том, что в этом году мы гарантированно сдадим более 100 млн кв. м жилья. Но в то же время уже сейчас видим очень тревожные сигналы, которые говорят о том, что есть риски впереди. Так, уже на 24% меньше стало строиться новых проектов. Если в предыдущие годы они росли, каждый год было всё больше и больше, то сейчас впервые за пятилетнюю историю на шестой год количество новых проектов уменьшилось», — сказал он.

Марат Хуснуллин также отметил, что «даже по начатым проектам инвесторы приостанавливают стройку», сокращается и ипотека.

«Разрешение на строительство получили, а на стройку не выходят — ждут, когда снизится ключевая ставка. Также мы видим уменьшение ипотеки почти в два раза по сравнению с прошлым годом. И что особо беспокоит, уменьшение ипотеки в индивидуальном жилье — оно дает наибольший объем ввода. За прошлый год уже введено 62 млн кв. м — это лучший итог за всю историю ввода жилья, но сейчас банки не выдают ипотеку на ИЖС, что не стимулирует людей вкладываться в индивидуальное жилищное строительство», — добавил вице-премьер.

По его словам, через два-три года, если сейчас не предпринять никаких мер, можем увидеть негативные последствия, вплоть до резкого падения объема ввода жилья.

Поэтому сейчас разработан комплекс 30–40 мер по поддержке отрасли, его направят в правительство и президенту.

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