Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Мир
Макрон заявил о готовности Франции признать государство Палестина
Мир
Парламент Эстонии принял закон против ЭПЦ
Мир
Каллас сообщила о нехватке денег на поставку Украине 2 млн снарядов от ЕС
Спорт
В МОК сообщили о переговорах с федерациями по допуску россиян к Олимпиаде-2026
Мир
Глава Пентагона пообещал противостоять «угрозе» Китая в Панамском канале
Мир
Bild сообщила о заключении ХДС/ХСС и СДПГ коалиционного соглашения
Мир
Гуцул заявила о намерении продолжать бороться за справедливость
Происшествия
Женщина пострадала из-за украинского беспилотника в Белгородской области
Мир
ЕС запросил еще €2,1 млрд прибыли от активов РФ для предоставления помощи Украине
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Общество
Суд на два месяца арестовал ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве
Мир
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Мир
В ВСУ заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов
Мир
В ВТО заявили о риске сокращения мирового ВВП почти на 7% из-за пошлин США и Китая
Мир
Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в заседании СМИД СНГ
Происшествия
В центре Москвы из реки спасли трех человек
Сюжет:

В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских бойцов в зоне спецоперации

0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Министерстве обороны России 10 апреля отметили подвиги бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в ведомстве, подразделение, в составе которого действовал гвардии сержант Сергей Голуб, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже. Так, в ходе ведения воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сложной радиоэлектронной обстановке Голуб обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.

Тогда он передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены. Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии сержанта Сергея Голуба был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что старшина 2-й статьи Найман Ваисов на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи между пунктами управления.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Ваисов, несмотря на продолжающийся обстрел, приступил к выявлению повреждений и их устранению. Связь была восстановлена, что способствовало успешному выполнению боевой задачи российской армии.

Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире
Зачистка вражеских позиций в Суджанском районе в репортаже «Известий»

В МО РФ 9 апреля сообщили, что расчеты многофункциональных БПЛА Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025