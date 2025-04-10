В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских бойцов в зоне спецоперации
В Министерстве обороны России 10 апреля отметили подвиги бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Как сообщили в ведомстве, подразделение, в составе которого действовал гвардии сержант Сергей Голуб, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже. Так, в ходе ведения воздушной разведки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сложной радиоэлектронной обстановке Голуб обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.
Тогда он передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены. Благодаря смелым и профессиональным действия гвардии сержанта Сергея Голуба был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что старшина 2-й статьи Найман Ваисов на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта выполнял боевую задачу по организации устойчивой и бесперебойной связи между пунктами управления.
В ходе артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Ваисов, несмотря на продолжающийся обстрел, приступил к выявлению повреждений и их устранению. Связь была восстановлена, что способствовало успешному выполнению боевой задачи российской армии.
В МО РФ 9 апреля сообщили, что расчеты многофункциональных БПЛА Zala и барражирующих боеприпасов «Ланцет» подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» поразили гаубицу ВСУ иностранного производства в Запорожской области.