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Один мирный житель погиб и еще 12 пострадали в результате атак ВСУ по ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику (ДНР) погиб один человек, пострадали еще 12 мирных жителей, в том числе подросток. Об этом 9 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Так, в поселке Мироновском городского округа Дебальцево в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1988 года рождения, тяжелые ранения получили беременная женщина 1987 года рождения, мужчины 1956, 1971, 1982, 1987 и 1989 годов рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1960 года рождения, мужчины 1998 и 2004 годов рождения.

При этом в Никитовском районе Горловки из-за неосторожного обращения с найденным взрывоопасным предметом ранения средней степени тяжести получил подросток 2012 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадал мужчина 1991 года рождения. В Ясиноватском муниципальном округе в результате детонации взрывоопасного предмета у выезда на трассу Ясиноватая – Донецк ранения средней степени тяжести получил мужчина 1960 года рождения.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждения получили четыре жилых домостроения в поселке Мироновском, 10 объектов гражданской инфраструктуры в поселке Мироновском (библиотека, три газопровода), в Центрально-Городском (административное здание, три магазина, кафе), Никитовском (газопровод) районах Горловки», — указал Пушилин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинскими боевиками совершены более 10 вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Глава администрации Горловки Иван Приходько 8 апреля сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали пять жителей Горловки в ДНР. Сначала он сообщал о трех пострадавших, но потом число раненых горловчан увеличилось до пяти.

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