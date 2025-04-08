Пять человек пострадали при атаке ВСУ на Горловку в ДНР
Пять жителей Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 апреля сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
Сначала он сообщал о трех пострадавших при атаке украинских боевиков по улице Интернациональной.
«Количество раненых <...> горловчан увеличилось до пяти», — написал Приходько в Telegram-канале.
Накануне четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на ДНР. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что раненым оказали квалифицированную медицинскую помощь. По его словам, также оказались повреждены два гражданских автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки.