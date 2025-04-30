Гитлер покончил с собой в Берлине

Советские войска продолжают развивать наступление на столицу Германии, бои идут в районе Рейхстага. В это же время, днем 30 апреля, Адольф Гитлер совершил самоубийство в своем бункере на территории рейхсканцелярии. Вместе с ним находилась его жена Ева Браун. «Известия» пишут об этом событии в номере от 4 мая.

До Великой Победы оставалось ровно 9 дней.

«Вчера поздно вечером германское радио распространило сообщение так называемой главной ставки фюрера, в котором утверждается, что 1 мая после полудня умер Гитлер. В сообщении указывается, что еще 30 апреля Гитлер назначил своим преемником адмирала Деница», — сообщает издание в заметке под названием «Германское радио — о Гитлере» со ссылкой на сводки ТАСС.

Сначала в эти новости никто не верит. «Указанные сообщения германского радио по- видимому, представляют собой новый фашистский трюк: распространением утверждений о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение», — говорится в заметке «Известий».

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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