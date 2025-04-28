Реклама
Прямой эфир
Политика
Лавров заявил о недоговороспособности Киева в переговорах по Украине
Общество
В России началась трехдневная рабочая неделя
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Путин поблагодарил бойцов КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Спорт
Жулину запретили ехать в Пекин на отбор к Олимпиаде-2026 вместе с фигуристами
Общество
Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за сбор данных для ГУР Украины
Армия
Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Спорт
Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Общество
Готовивший убийство главы предприятия ОПК в Удмуртии террорист осужден на 18 лет
Экономика
В новостройках Москвы сократилась доля квартир и апартаментов с полной отделкой
Общество
Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Спорт
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» в матче Кубка Стэнли
Политика
Песков заявил о многих совпадениях в позициях РФ и США по урегулированию на Украине
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +12 градусов в Москве 28 апреля
Общество
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
Сюжет:

Заняты важные опорные пункты в Западной Померании

0
EN
Фото: РИА Новости/Владимир Гальперин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Войска 2-го Белорусского фронта 28 апреля с боями овладели городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании, пишет газета «Известия».

«В боях за овладение поименованными городами отличились войска генерал-полковника Батова, генерал-полковника Гришина, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Баринова, генерал-лейтенанта Дзенит, генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта Алексеева», — говорится в публикации.

Всех их было приказано представить к награждению орденами.

До Великой Победы оставалось ровно 11 дней.

Тогда же советским гражданам официально сообщили об объединении союзнических войск на территории противника.

«От имени светского правительства я обращаюсь к вам, командиры и бойцы Красной армии и армии наших союзников. Победоносные армии союзных держав, ведущих освободительную войну в Европе, разгромили германские войска и соединились на территории Германии», — следует из обращения верховного главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. Сталина к Красной армии и войскам союзников.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025