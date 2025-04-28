Заняты важные опорные пункты в Западной Померании
Войска 2-го Белорусского фронта 28 апреля с боями овладели городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании, пишет газета «Известия».
«В боях за овладение поименованными городами отличились войска генерал-полковника Батова, генерал-полковника Гришина, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Баринова, генерал-лейтенанта Дзенит, генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта Алексеева», — говорится в публикации.
Всех их было приказано представить к награждению орденами.
До Великой Победы оставалось ровно 11 дней.
Тогда же советским гражданам официально сообщили об объединении союзнических войск на территории противника.
«От имени светского правительства я обращаюсь к вам, командиры и бойцы Красной армии и армии наших союзников. Победоносные армии союзных держав, ведущих освободительную войну в Европе, разгромили германские войска и соединились на территории Германии», — следует из обращения верховного главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. Сталина к Красной армии и войскам союзников.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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