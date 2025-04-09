«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над пермской «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и стал его победителем. Встреча проходила 9 апреля в Санкт-Петербурге.
Хозяева площадки уверенно обыграли своих соперников со счетом 105:90. За состав победителей в этом матче отличился российский атакующий защитник Алексей Швед, он смог заработать 19 очков, а также четыре подбора.
У «Пармы» отметился форвард Самсон Руженцев, который набрал 29 очков и пять подборов.
В следующем матче «Зенит» сыграет с «Астаной» из Казахстана.
14 марта стало известно, что международная федерация баскетбола (FIBA) продлила свое решение об отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от международных соревнований до мая 2025 года. Отмечалось, что такое решение было принято в ходе заседания исполкома FIBA, которое состоялось в Швейцарии.