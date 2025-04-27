В Москве салютуют советским и англо-американским войскам

Войска 1-го Украинского фронта и союзные англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск. В честь этого 27 апреля объявили салют, сообщает газета «Известия».

«27 апреля Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта и союзным англо-американским войскам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий», — говорится в материале издания.

До Великой Победы оставалось ровно 12 дней

Немецкие войска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны от солдат в южных районах страны.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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