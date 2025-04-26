Берлин окружили советские войска
Советские войска взяли немецкую столицу в кольцо. Об этом газета «Известия» сообщает в новости, датированной 26 апреля 1945 года.
«Берлин окружен! Доблестные войска Красной армии завершили полное окружение Берлина. Клещи, сжимавшие столицу гитлеровской Германии, сомкнулись в стальное кольцо. Все пути из Берлина отрезаны», — говорится в сообщении издания.
Немцы сосредоточили в Берлине свои лучшие силы, а за ходом Берлинской битвы следит весь мир, подчеркивает корреспондент издания.
«Они учли опыт всех своих поражений. Они сосредоточили вокруг Берлина все силы и средства, какими только могли располагать. Они сражаются с яростью отчаяния», — сообщается в материале.
До Великой Победы оставалось ровно 13 дней
В Советском Союзе в это время обсуждают государственный бюджет: «На XI сессии Верховного Совета СССР депутаты народа, обсуждая государственный бюджет, раскрывают мощь и величие внутренних сил советской страны. Мощь Советского государства говорит языком мира и дружелюбия в среде Объединенных Наций, собравшихся на конференцию в Сан-Франциско».
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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