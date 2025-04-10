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Стоимость ночи в гостиницах на лето подорожала на 13%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средняя стоимость ночи в гостиницах и апартаментах в России на лето выросла на 13% и составляет 6300 рублей (в аналогичном периоде прошлого года 5600 рублей). При этом россияне всё чаще выбирают для отдыха некурортные направления. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе-онлайн бронирования «Островок».

По данным сервиса, в целом летний сезон 2025 года демонстрирует рост спроса, особенно на некурортные направления.

«Туристы активнее, чем в прошлом году, выбирают исторические центры и крупные города для экскурсионного и культурного отдыха, а также гастрономии. Число ранних бронирований в Екатеринбурге выросло в 3,5 раза год к году, в Пскове — почти вдвое, в Новосибирске — на 87%, в Великом Новгороде — на 47%, в Нижнем Новгороде — на 38%, в Кисловодске — на 26%, в Калининграде и Ярославле — на 24%», — сообщили аналитики сервиса.

По их данным, средняя стоимость забронированной ночи на лето в отелях и апартаментах России в 2025 году составляет 6300 рублей — на 13% выше, чем к аналогичному периоду в прошлом году (5600 рублей).

По топ-10 внутрироссийских направлений динамика различается. На первом месте находится Санкт-Петербург — средняя стоимость ночи в бронированиях на лето насчитывает 6300 рублей (+17%, 5400 рублей). Следом идет Сочи — 6600 рублей (+12%, 5900 рублей), потом Москва — 6400 рублей (+16% к прошлому году, 5500 рублей). На четвертом месте Калининград — 5500 рублей (+10%, 5000 рублей). На пятой строчке расположился Зеленоградск — 9700 рублей (+13%, 8600 рублей). В Казани за ночь придется отдать 5500 рублей (–14%, 6400 рублей). В Сириусе стоимость номера составила 7800 рублей (+7%, 7300 рублей). На восьмом месте находится Светлогорск — 8500 рублей (+16%, 7300 рублей). Затем идут Нижний Новгород — 6400 рублей (+7%, 6000 рублей) — и Кисловодск — 5700 рублей (+10%, 5200 рублей).

Однако есть направления, где показатель средней стоимости ночи в бронированиях на лето несколько снизился относительно прошлого года:
Казань — 5500 рублей (-14%, 6400 рублей), Евпатория — 4600 рублей (–10%, 5100 рублей), Минеральные Воды — 3400 рублей (–8%, 3700 рублей), Феодосия — 4000 рублей (–7%, 4300 рублей), Екатеринбург — 4600 рублей (–4%, 4800 рублей), Алушта — 5700 рублей (–3%, 5900 рублей), Кемерово — 3700 рублей (–3%, 3800 рублей).

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Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.

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