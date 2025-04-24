Берлин окружен советскими войсками

Войска Красной армии завершили полное окружение Берлина, все пути из города отрезаны, сообщает газета «Известия».

«Участники и свидетели великого похода советских войск на Берлин до конца дней своих запомнят рассвет на берегах Одера, когда грянули тысячи орудий, возвестив начало сокрушающего удара. Много раз приходилось наблюдать, как наступала Красная армия, как могучие силы неумолимо обрушивались на врага. Но такого подавляющего своими масштабами количества военной техники видеть еще не приходилось», — пишет специальный военный корреспондент издания.

До Великой Победы оставалось ровно 15 дней

По множеству дорог, растянувшись на десятки километров, днем и ночью шла советская техника на Берлин.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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