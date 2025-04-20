Советская авиация совершает массированный налет на Берлин

В это время советские войска продолжают наступление на столицу Германии. Город обстреливает подошедшая вплотную артиллерия, массированный налет совершает советская авиация.

«В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам в Берлине. В результате этого удара возникло более 100 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами», — сообщают «Известия» на следующий день, 21 апреля.

До Великой Победы оставалось ровно 19 дней.

Такой подарок советские летчики преподносят фюреру на день рождения, который Гитлер 20 апреля отмечает в бункере под рейхсканцелярией.

Всего за 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 103 самолета противника, пишет газета «Известия».

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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