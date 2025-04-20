Реклама
Прямой эфир
Мир
В Сан-Паулу более 37 тыс. домов остались без света из-за наводнений
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой указал на укрепление церковью согласия в обществе
Общество
Стала известна новая уловка телефонных мошенников
Общество
Протоиерей Олег Кобец указал на важность пасхального перемирия
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту приземлился в Казахстане
Общество
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Мир
В Норвегии предложили спасти тающий ледник с помощью искусственного снега
Происшествия
В порту в Ростовской области перекрыли судовой ход из-за аварии с теплоходом
Политика
Пушков указал на вынужденность перемирия со стороны Украины
Мир
В США тысячи протестующих вышли на акции протеста против политики Трампа
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Общество
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Происшествия
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Мир
Археологи нашли в Египте гробницу принца Усерефры, сына фараона Усеркафа
Сюжет:

Советская авиация совершает массированный налет на Берлин

0
EN
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В это время советские войска продолжают наступление на столицу Германии. Город обстреливает подошедшая вплотную артиллерия, массированный налет совершает советская авиация.

«В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по военным объектам в Берлине. В результате этого удара возникло более 100 больших пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами», — сообщают «Известия» на следующий день, 21 апреля.

До Великой Победы оставалось ровно 19 дней.

Такой подарок советские летчики преподносят фюреру на день рождения, который Гитлер 20 апреля отмечает в бункере под рейхсканцелярией.

Всего за 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 103 самолета противника, пишет газета «Известия».

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025