Население Австрии встречает Красную армию
Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории Австрии населенные пункты Бернгардсталь, Вильферсдорф, Аспарн, Ладендорф. Население австрийских сел и городов радушно встречает Красную армию, сообщают «Известия».
«Немецкие военные власти приказали населению в течение трех часов покинуть город, но почти все жители остались на месте. С немцами убежали только бургомистр Брюцер, руководители фашистских организаций и нацистские чиновники. Основная масса жителей не хотела уходить», — отмечают в газете.
До Великой Победы оставалось ровно 20 дней.
В то же время британские бомбардировщики совершили налет на Берлин. Продолжается наступление союзников, говорится в материале «Известий».
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
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