Красная армия овладела центром нефтеносного района Австрии

В течение 17 апреля на Земландском полуострове войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен и несколько населенных пунктов, в том числе Литтаусдорф, Гаффкен и Занглинен, пишет газета «Известия».

«Остатки разгромленной группы немецких войск отброшены в район порта Пиллау, где и уничтожаются нашими войсками», — говорится в публикации издания.

До Великой Победы оставалось ровно 22 дня.

В этот же день бойцы 2-го Украинского овладели центром нефтеносного района Австрии — городом Цистерсдорф, а также заняли более 30 других населенных пунктов и железнодорожные станции Доберманнсдорф, Гестинг, Паасдорф.

За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 90 самолетов, в плен захвачено 8730 немецких солдат и офицеров, в том числе — командир 28-й немецкой пехотной дивизии полковник Темпельхоф.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.