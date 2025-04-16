Бои на территории Австрии и Чехословакии
В течение 16 апреля на Земландском полуострове, северо-западнее и западнее Кенигсберга, войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов, сообщают «Известия».
На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта, преодолевая о сопротивление противника, с боем овладели городом Бржеслав и захватили несколько населенных пунктов.
До Великой Победы оставалось ровно 23 дня.
«Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории Австрии населенные пункты Гавайнсталь, Траубенфельд, Шлейнбах, Манхартсбрун, Штеттен, Цеобендорф», — передает издание.
Западнее Вены бойцы 3-го Украинского фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли на территории Австрии более 30 населенных пунктов. Одновременно с этим восточнее Граца войска захватили город Фюрстенфельд.
Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».
Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.