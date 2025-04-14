Советские войска продолжают освобождении Чехословакии и Австрии

14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 населенных пунктов и железнодорожные станции Нойкурен и Зеераппен, сообщают корреспонденты газеты «Известия».

«В боях за 14 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 7 000 немецких солдат и офицеров», — приводит цифры издание.

До Великой Победы оставалось ровно 25 дней.

Также в этот день бойцы Красной армии освободили населенные пункты на территории Чехословакии, восточнее и юго-западнее города Годонин, и на землях Австрии, севернее и северо-восточнее Вены.

Западнее Вены, солдаты 3-го Украинского фронта форсировали реку Трайзен и захватили более 60 других населенных пунктов, в том числе крупные Пишельсдорф и Михельхаузен, а также железнодорожные станции Трасдорф и Гемейнлебарн.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.