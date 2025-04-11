Лидеры СССР и Югославии подписали Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве

11 апреля были освобождены узники концлагеря Бухенвальд. Заключенные взяли в руки оружие, напали на охрану и чуть более чем за час захватили территорию. Лагерь полностью перешел под контроль восставших, которые организовали круговую оборону на случай появления немецких войск.

До Великой Победы оставалось ровно 28 дней.

Тем временем в Москве Сталин провел переговоры с лидером югославских партизан маршалом Иосипом Броз-Тито и дал обед в его честь, сообщают «Известия». Вместе с председателем совета министров Югославии столицу посетил министр иностранных дел Иван Шубашич.

Переговоры закончились подписанием 11 апреля Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и Югославией.

«Договор, заключенный сроком на 20 лет, преследует две основных цели — довести до конца, до полной победы, войну против гитлеровской Германии и в совместной борьбе против общего врага еще более укрепить дружбу между югославскими и советскими народами и обеспечить их тесное сотрудничество во время войны и в мирное время», — пишут «Известия».

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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