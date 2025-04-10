Стоимость аренды жилья в России снизилась на 7,5%. Такие данные по итогам I квартала этого года приводят в своем исследовании аналитики сервиса Яндекс Аренда, документ есть в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 34 тыс. рублей. За месяц показатель снизился на 2,3%, за квартал — на 7,5%.

«Сокращение стоимости связано со значительным ростом предложения. Число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир относительно февраля 2025 года выросло на 4,2%, в сравнении с концом 2024 года — на 28%», — говорится в исследовании.

«Спрос на долгосрочную аренду в миллионниках сегодня держится на стабильном уровне, характерном для начала весны. Активность арендаторов выросла: в среднем объявления о сдаче квартир в марте арендаторы просматривали на 30% чаще, чем в конце 2024 года. Однако не менее активны и собственники жилья. Предложение квартир в сегменте растет из-за оживления рынка после предновогоднего периода и длинных праздников, в том числе за счет нераспроданной вторичной недвижимости. В результате самые дешевые квартиры сегодня находятся в экспозиции дольше, что и влияет на медианную стоимость, приводя к ее снижению в течение месяца и квартала», — пояснил «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Наиболее значительное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды в течение месяца продемонстрировали Челябинск (–6,4%; до 26 тыс. руб.), Санкт-Петербург (–5,7%; до 40 тыс. руб.), Омск (–5%; до 24 тыс. руб.), Москва (–3,2%; до 82 тыс. руб.) и Краснодар (–2,9%; до 29 тыс. руб.). Еще в восьми мегаполисах — Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми — медианная ставка съемного жилья снизилась в диапазоне от 0,5 до 2,7% за месяц.

Стоимость долгосрочной аренды не изменилась в течение месяца в Новосибирске (35 тыс. руб.) и в Волгограде (25 тыс. руб.). В Красноярске медианная ставка за месяц немного выросла — на 1,2% относительно февраля 2025 года, до 26 тыс. руб.

В течение I квартала 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды сократилась в 15 из 16 миллионников. Наиболее значительное снижение медианной ставки показали Волгоград (–18,2%; до 25 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (–12,1%; до 30 тыс. руб.), Санкт-Петербург (–12%; до 40 тыс. руб.), Челябинск (–11%; до 26 тыс. руб.) и Москва (–10,2%; до 82 тыс. руб.). В остальных мегаполисах снижение ставки в течение квартала находилось в диапазоне от 1% (в Уфе) до 9,7% (в Казани). Сокращение ставки сопровождается ростом предложения во всех городах.

Единственный миллионник, продемонстрировавший небольшой рост цены в течение трех месяцев, — Красноярск (+1,8%; до 26 тыс. руб.).

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что за полгода — по сравнению с III кварталом 2024 года — средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 14%. В I квартале 2025 года самые низкие цены на аренду жилья наблюдались в Брянске — 18 тыс. рублей в месяц, Кирове — 20 тыс. рублей, а также в Саратове, Ульяновске, Калуге и Иванове, где стоимость составляла по 22 тыс. рублей. В Ярославле, Воронеже и Смоленске аренда обходилась в 23 тыс. рублей.