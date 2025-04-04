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Стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 14%

Стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 14%

Исследование: стоимость аренды жилья снизилась на 14% в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За полгода — по сравнению с III кварталом 2024 года — средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России снизилась на 14%, следует из данных «Авито Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 4 апреля.

По данным исследования аналитиков, год к году предложение на платформе выросло на 58%. Самая заметная динамика наблюдалась в сегментах студий (+81%) и однокомнатных квартир (+74%). Количество доступных для аренды двухкомнатных квартир увеличилось на 62%, трехкомнатных — на 43%.

В Челябинске, Томске, Улан-Удэ, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Красноярске предложение жилья выросло более чем в два раза. В Москве предложение год к году выросло на 45%, в Санкт-Петербурге — на 52%.

В I квартале 2025 года самые низкие цены на аренду жилья наблюдались в Брянске — 18 тыс. рублей в месяц, Кирове — 20 тыс. рублей, а также в Саратове, Ульяновске, Калуге и Иванове, где стоимость составляла по 22 тыс. рублей. В Ярославле, Воронеже и Смоленске аренда обходилась в 23 тыс. рублей. Наибольшие расценки были зафиксированы в Москве — 70 тыс. рублей, Хабаровске — 45 тыс. рублей, Сочи — 40 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 37 тыс. рублей, а также в Грозном и Казани, где аренда стоила по 35 тыс. рублей.

«По итогам I квартала на рынке сформировалась благоприятная для арендаторов ситуация. За последние несколько месяцев выбор у квартиросъемщиков стал больше, и отчасти благодаря этому средние цены снизились», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По его словам, в будущем не предвидится, что снижение ставок станет устойчивой тенденцией. Основные факторы этого связаны с увеличением активности арендаторов, вызванной сезонными изменениями, а также с уменьшением предложения на фоне начала программы льготной ипотеки на вторичное жилье.

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Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

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