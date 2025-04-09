Убивший школьника в Подмосковье подросток пытался инсценировать нападение на себя

Подросток, который зарезал школьника в Московской области, попытался инсценировать нападение на себя. Об этом 9 апреля сообщило главное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Сегодня днем между школьниками из-за личной неприязни возник конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение. <...> После совершенного убийства подозреваемый попытался инсценировать нападение на себя», — указано в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что подростку вовремя оказали медицинскую помощь и спасли его жизнь. На данный момент следователи продолжают сбор доказательств.

О том, что подросток напал с ножом на школьника в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа, стало известно ранее в этот день. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти потерпевшего ребенка не удалось. Подозреваемый был задержан полицией на станции Икша. По факту нападения возбуждено уголовное дело.