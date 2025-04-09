В Подмосковье подросток с ножом напал на малолетнего мальчика
В Подмосковье подросток с ножом напал на малолетнего мальчика, ребенок погиб. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что, по предварительной информации, 14-летний подросток, находясь возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа, в ходе конфликта нанес удар ножом малолетнему мальчику.
Уточняется, что несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти ребенка не удалось.
Позднее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточнили, что в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле одного из домов в поселке Некрасовский был найден девятилетний мальчик с ножевым ранением, от которого он скончался.
Подозреваемый в совершении преступления был оперативно задержан сотрудниками полиции на станции Икша — им оказался 14-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее, 8 апреля, в Новом Уренгое школьник нанес удар складным ножом охраннику образовательного учреждения, когда тот пытался остановить конфликт несовершеннолетнего с другой ученицей. Пострадавшего доставили с резаной раной на щеке в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.