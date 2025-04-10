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В Роскачестве предупредили о штрафах для арендаторов за отсутствие регистрации

Эксперт Поздняков: арендатор без временной регистрации может получить штраф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Если владелец квартиры сдает ее жильцам и заключает с ними договор на срок больший, чем 90 дней, он обязан при необходимости сделать им временную регистрацию в этой квартире, рассказал «Известиям» директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков 10 апреля.

«В противном случае он может получить штраф — точно так же, как и человек, живущий без регистрации. Размер штрафа составляет 5–7 тыс. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 2–5 тыс. рублей для других регионов России (ст. 19.15.1 КоАП РФ). Если владелец квартиры не заключает договор с нанимателями (арендаторами) и не делает по их запросу временную регистрацию, это нарушает закон! Лучше не рисковать, так как договор — это страховка для обеих сторон сделки», — объяснил он.

По его словам, срок действия временной регистрации оговаривается в документах. Если жильцы раньше времени съезжают с квартиры, можно и регистрацию аннулировать досрочно. По завершению срока действия временной регистрации она аннулируется автоматически.

Поздняков напомнил, что временная регистрация нужна, если человек уезжает из места жительства, где у него есть постоянная прописка, и проживает в другом месте более чем 90 дней.

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«Очень часто владельцы опасаются, что временная регистрация даст жильцам какие-то права на недвижимость. Да, определенные права на пользование квартирой у арендаторов появляются, но «забрать» ее в собственность они не смогут ни в каком случае. Если регистрация только временная, прописывать посторонних на своей жилплощади точно не нужно — это очень важно», — добавил эксперт.

Права собственности, возможность распоряжаться квартирой, сдавать ее, продавать, ремонтировать, и так далее остается за собственником.

В то же время жильцы получают возможность пользоваться квартирой на все время действия договора и временной регистрации. Это значит, что они могут проживать в ней, приходить в любой момент, пользоваться всем, что находится в квартире, приводить гостей — делать всё, что не запрещено законом или отдельно договором аренды.

«Жильцы могут прописать в квартире несовершеннолетних детей. Причем без согласия и даже уведомления собственника. Предполагается, что оформление временной регистрации означает и согласие собственника, что дети тоже будут прописаны, ведь они должны проживать с родителями и быть зарегистрированы по адресу регистрации одного из родителей (или обоих). Но это не значит, что ребенок теперь будет иметь право на эту квартиру», — обратил внимание Поздняков.

Как только закончится срок действия временной регистрации родителей, регистрация ребенка в квартире также прекратится. Но если собственник прописал на постоянной основе арендаторов, тогда могут возникнуть проблемы, потому что при отсутствии желания родителей ребенка можно выписать только через суд. Поэтому не надо оформлять постоянную регистрацию для чужих людей.

Среди других последствий оформления временной регистрации арендаторов: рост коммунальных платежей, если в квартире не установлены приборы учета. Также возможные визиты судебных приставов или полиции, если арендатор окажется должником или нарушит закон. Кроме того, могут быть сложности с выселением жильцов до истечения срока действия временной регистрации.

Ранее, 21 марта, в «Яндекс Аренде» рассказали «Известиям», что рынок долгосрочной аренды весной в России стабилен. В это время предложение пополняется новыми квартирами, в том числе наиболее бюджетными. В городах-миллионниках в течение февраля 2025 года число объявлений о сдаче квартир на долгосрочный период выросло на 13,7%, в Москве — на 8,4%. В мегаполисах стоимость съемного жилья по всем типам комнатности за месяц подешевела в среднем на 2,3%, до 35 тыс. рублей, а в столице — на 3,7%, до 84 тыс. рублей.

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