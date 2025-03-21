Эксперт дал советы по выбору съемного жилья

Рынок долгосрочной аренды весной достаточно стабилен. В это время предложение пополняется новыми квартирами, в том числе наиболее бюджетными, рассказали «Известиям» в «Яндекс Аренде». Руководитель сервиса Роман Жуков дал несколько советов по выбору съемной квартиры.

По информации сервиса, в городах-миллионниках в течение февраля 2025 года число объявлений о сдаче квартир на долгосрочный период выросло на 13,7%, в Москве — на 8,4%. В мегаполисах стоимость съемного жилья по всем типам комнатности за месяц подешевела в среднем на 2,3%, до 35 тыс. рублей, а в столице — на 3,7%, до 84 тыс. рублей.

Оплата жилья — существенная часть расходов. Арендатору важно грамотно спланировать, какую сумму будет комфортно платить ежемесячно.

«При выборе съемного жилья лучше отдавать предпочтение квартирам, платеж за которые составляет не более 40% от общего получаемого дохода арендатора или семейного месячного бюджета. В эту долю стоит заложить и коммунальные платежи. При таком планировании расходов оплата аренды будет более комфортной», — отметил эксперт.

По его словам, при таком подходе можно запланировать дополнительные траты, например на новую посуду, текстиль, предметы интерьера и декор, а также оплату непосредственного переезда — перевозку и доставку вещей в новую квартиру.

Чтобы избежать лишних финансовых затрат при долгосрочной аренде, стоит рассматривать квартиры только с ремонтом и необходимым комплектом мебели и техники.

Базовый набор для сдаваемой квартиры — кровать или раскладной диван (место для сна), место для приема пищи (стол и стул или табурет на кухне), место для приготовления пищи. При этом чаще всего собственники не ограничиваются стандартным комплектом и расширяют список мебели и техники, чтобы сделать свое жилье более конкурентоспособным.

Жуков уточнил, что чем больше квартира оснащена мебелью, техникой и дополнительными приборами, тем больше ее арендная ставка. При выборе жилья нужно определить, что арендатору необходимо, чтобы жить с комфортом, как выглядит необходимое ему обустройство.

«В краткосрочной перспективе съем квартиры без ремонта и мебели кажется выгоднее из-за более низкой стоимости, однако в долгосрочной предполагает значительные траты. Поэтому лучше найти квартиру, в которую арендатор планирует докупить только минимальный набор дополнительной мебели, техники или декора, то есть всего того, что не считается обязательным, но делает жизнь более комфортной и добавляет интерьеру индивидуальности», — сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на то, что выбрать из большого числа доступных вариантов квартир помогает анализ рынка. Необходимо понимание стоимости съемного жилья не только в среднем по городу, но и в отдельных локациях. Стоит оценить наиболее недорогие районы, но при этом соблюсти баланс между затратами непосредственно на аренду и дополнительными вложениями, не связанными напрямую с жильем.

Например, по его словам, в столице арендатор, который хочет потратить минимальный бюджет на съемное жилье, может рассмотреть для аренды Новую Москву или отдаленные спальные районы «старой»: в таких локациях доля недорогих предложений больше. В случае, если арендатор привык работать из дома или работает как раз в выбранном округе, такая аренда может оказаться выгодной, так как не нужно тратить деньги и время на поездки в офис. Если же поездки нужно совершать ежедневно, тогда важно учитывать и дополнительные затраты на дорогу: общественный транспорт, такси, каршеринг или бензин для собственного авто. Это поможет грамотно спланировать личный бюджет.

Эксперт посоветовал тем, кто рассматривает небольшие форматы для аренды, но при этом хочет сэкономить на жилье, рассматривать не только студии, но и однушки.

«Однокомнатные квартиры в домах постарше часто сдаются после флиппинга или после проведения качественного евро- и косметического ремонта, поэтому арендатор даже в домах более ранних эпох тоже сможет найти варианты со стильным современным интерьером и оснащением. Еще один плюс однушек — оптимальность формата. Однокомнатная квартира подойдет и тому, кто хочет жить один, но также и небольшой семье, например паре без детей или с одним ребенком», — сказал Жуков.

По данным сервиса на начало весны, медианная стоимость однушек в столице составила 67 тыс. рублей, студий — 70 тыс. рублей. Ценовой разрыв объясняется тем, что студии находятся только в новостройках, а однокомнатные квартиры — и в новом, и в старом жилом фонде.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что интерес россиян к посуточной аренде за год вырос на 51%. В число самых популярных направлений февраля 2025 года вошли Москва и Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, рассказали «Известиям» в сервисе «Авито Путешествия».