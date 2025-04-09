Умер театральный художник Станислав Кошкин
Театральный художник Станислав Кошкин умер на 77-м году жизни. Об этом 9 апреля сообщил председатель Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга Владимир Живов.
«До последнего дня Станислав Константинович был активным общественным деятелем чувашского землячества в Санкт-Петербурге. Принимал активное участие на чувашских мероприятиях. Являлся членом Совета Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Живов уточнил, что прощание с художником и похороны пройдут в Москве.
«Выражаем соболезнование его родным и близким. Память о нем надолго сохранится в наших сердцах», — добавил председатель Чувашского культурного общества.
Станислав Кошкин родился в Чувашии в 1948 году. Он работал художником-постановщиком Ленинградского молодежного театра — филиала Театра имени Ленсовета, а также оформлял театральные постановки в разных городах страны, в том числе и в родной республике. Художник выступил одним из учредителей и организаторов Чувашского культурного центра Санкт-Петербурга в 1992 году.