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Символ Вербного воскресенья: когда святить вербу в 2025 году, что делать с новой и прошлогодней
Вербное воскресенье — один из самых значимых христианских праздников, предваряющий Страстную седмицу и Пасху. В этот день верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, которого радостно встречали последователи, бросая ему под ноги пальмовые ветви. В России главным символом этого дня считается верба, которую принято освящать в храме. Подробнее о том, когда и как правильно святить вербу в 2025 году и для чего проводится этот обряд, — рассказывают «Известия».
Когда святить вербу в церкви в 2025 году
В 2025 году Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля — за неделю до Пасхи, которая будет праздноваться 20 апреля. Освящение вербы в храмах начинается накануне, в субботу вечером, во время всенощного бдения, и продолжается утром перед Божественной литургией. Верующие приносят в церковь ветви вербы и получают благословение от священнослужителей.
Обряд совершается после чтения Евангелия и великой ектении: священник окропляет вербу святой водой и произносит молитву, призывая Божью благодать на принесенные ветви и на тех, кто их держит. После этого начинается литургия, в которой поются особые тропари праздника, включая «Спасение прииде миру, Христос грядет во славе...».
Вербное воскресенье в 2025 году: зачем святить вербу
Официально праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Событие торжества описано во всех четырех Евангелиях (Матфея 21:1–11, Марка 11:1–11, Луки 19:28–44, Иоанна 12:12–19). В этот день верующие вспоминают торжественный приход Иисуса Христа в Иерусалим, где его встретили со всеми почестями, бросая на дорогу одежду и пальмовые ветви.
На Руси пальмы заменили вербой — первым растением, оживающим после зимы. Освященные ветви становятся знаком духовного обновления, победы жизни над смертью и напоминанием о грядущем Воскресении Христовом. Ее освящение — это не просто ритуал, а духовное действие, через которое верующий приобщается к историческому событию и просит у Бога защиты, здравия, мира в доме и сил на последнюю неделю Великого поста. Вход Господень в Иерусалим относится к числу двунадесятых праздников и является важной вехой духовного пути христианина.
Что символизирует верба в России
Верба — символ возрождения, плодородия и чистоты. В народной традиции она ассоциируется с весенним пробуждением природы, жизненной силой и исцелением. Освященная верба считается оберегом: ею крестят детей, касаются больных мест, кладут на подоконники, чтобы оградить дом от зла. Церковное освящение вербы является символом готовности встретить Христа, согласия идти за ним, несмотря на уготовленные страдания.
Что делать с освященной вербой
После освящения ветви бережно размещают в красном углу дома рядом с иконами или ставят в вазу с чистой водой на видном месте. Также вербу принято раздавать близким и знакомым. В течение года она напоминает о празднике, служит знаком благословения дома и духовного утешения.
Освященной вербой легонько прикасаются к членам семьи со словами добрых пожеланий. Также ее кладут в колыбели младенцев и под подушки больных, а высохшие веточки используют при молитве, когда просят об исцелении или защите.
Куда поставить и как правильно хранить вербу
После освящения вербу следует поставить в вазу или привязать к иконам. Когда ветка засохнет, ее не выбрасывают, а аккуратно хранят за иконами или на подоконнике. Нельзя держать вербу в небрежности, рядом с бытовыми предметами или мусором — к ней нужно относиться с уважением.
Она должна оставаться в доме в течение всего года до следующего Вербного воскресенья. Это служит напоминанием о господнем пути и является символом постоянного присутствия Божьей благодати в доме.
Что говорить, когда бьешь вербой
Народная традиция легкого постукивания вербой сопровождается веселыми, но значимыми приговорками. Самая известная: «Не я бью — верба бьет, за неделю — Великий день!».
Такой обряд считается древней формой благословения, сопровождаемой пожеланием здоровья и очищения от болезней и лени. Также предки говорили: «Будь здоров, как верба, живи долго, как земля!» или «Верба хлест — да здоровье есть!». Хлестать вербой близких можно только с любовью и в добром настрое, без насмешек и грубости.
Что делать с прошлогодней вербой
Прошлогодние освященные ветви нельзя просто выбросить — это считается неуважением к святыне. Их принято сжигать, а пепел закапывать в месте, где не ходят люди, например, под деревом в саду. Перед этим рекомендуется прочитать молитву и поблагодарить веточки за защиту. Также прошлогоднюю вербу можно отнести в храм, где ее сожгут по церковным правилам.
Что говорить, когда сжигаешь вербу
Сжигая старую вербу, верующие произносят молитву прощания:
«Господи, благодарим Тебя за милости прошедшего года. Прими эту вербу, как свидетельство нашей веры, и даруй дому нашему мир, здравие и благословение».
Также принято читать псалом 90 или краткие молитвы покаяния. Можно произнести молитву о прощении и благословении: «Господи, прости нас и благослови. Да будет сожжение этой вербы символом очищения и обновления нашей души. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Это момент духовной тишины, когда человек прощается с прошедшим этапом и готовится к Пасхе обновленным.
Можно ли освятить вербу самому в домашних условиях
Согласно церковным канонам, полное освящение совершается только в храме, во время богослужения и при участии священника. Однако если верующий по уважительной причине не может посетить службу — например, из-за болезни или ухода за близкими — он может с молитвой «Благослови, Господи, сие растение во славу Твою, и даруй нам здравие, мир и спасение» окропить ветки святой водой, предварительно прочитав тропарь праздника и попросив у Бога благословения.