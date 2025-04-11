Символ Вербного воскресенья: когда святить вербу в 2025 году, что делать с новой и прошлогодней

Вербное воскресенье — один из самых значимых христианских праздников, предваряющий Страстную седмицу и Пасху. В этот день верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, которого радостно встречали последователи, бросая ему под ноги пальмовые ветви. В России главным символом этого дня считается верба, которую принято освящать в храме. Подробнее о том, когда и как правильно святить вербу в 2025 году и для чего проводится этот обряд, — рассказывают «Известия».

Когда святить вербу в церкви в 2025 году

В 2025 году Вербное воскресенье выпадает на 13 апреля — за неделю до Пасхи, которая будет праздноваться 20 апреля. Освящение вербы в храмах начинается накануне, в субботу вечером, во время всенощного бдения, и продолжается утром перед Божественной литургией. Верующие приносят в церковь ветви вербы и получают благословение от священнослужителей.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Обряд совершается после чтения Евангелия и великой ектении: священник окропляет вербу святой водой и произносит молитву, призывая Божью благодать на принесенные ветви и на тех, кто их держит. После этого начинается литургия, в которой поются особые тропари праздника, включая «Спасение прииде миру, Христос грядет во славе...».

Вербное воскресенье в 2025 году: зачем святить вербу

Официально праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Событие торжества описано во всех четырех Евангелиях (Матфея 21:1–11, Марка 11:1–11, Луки 19:28–44, Иоанна 12:12–19). В этот день верующие вспоминают торжественный приход Иисуса Христа в Иерусалим, где его встретили со всеми почестями, бросая на дорогу одежду и пальмовые ветви.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

На Руси пальмы заменили вербой — первым растением, оживающим после зимы. Освященные ветви становятся знаком духовного обновления, победы жизни над смертью и напоминанием о грядущем Воскресении Христовом . Ее освящение — это не просто ритуал, а духовное действие, через которое верующий приобщается к историческому событию и просит у Бога защиты, здравия, мира в доме и сил на последнюю неделю Великого поста. Вход Господень в Иерусалим относится к числу двунадесятых праздников и является важной вехой духовного пути христианина.

Что символизирует верба в России

Верба — символ возрождения, плодородия и чистоты. В народной традиции она ассоциируется с весенним пробуждением природы, жизненной силой и исцелением. Освященная верба считается оберегом: ею крестят детей, касаются больных мест, кладут на подоконники, чтобы оградить дом от зла . Церковное освящение вербы является символом готовности встретить Христа, согласия идти за ним, несмотря на уготовленные страдания.

Что делать с освященной вербой

После освящения ветви бережно размещают в красном углу дома рядом с иконами или ставят в вазу с чистой водой на видном месте. Также вербу принято раздавать близким и знакомым . В течение года она напоминает о празднике, служит знаком благословения дома и духовного утешения.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Освященной вербой легонько прикасаются к членам семьи со словами добрых пожеланий. Также ее кладут в колыбели младенцев и под подушки больных, а высохшие веточки используют при молитве, когда просят об исцелении или защите.

Куда поставить и как правильно хранить вербу

После освящения вербу следует поставить в вазу или привязать к иконам. Когда ветка засохнет, ее не выбрасывают, а аккуратно хранят за иконами или на подоконнике. Нельзя держать вербу в небрежности, рядом с бытовыми предметами или мусором — к ней нужно относиться с уважением.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Она должна оставаться в доме в течение всего года до следующего Вербного воскресенья. Это служит напоминанием о господнем пути и является символом постоянного присутствия Божьей благодати в доме.

Что говорить, когда бьешь вербой

Народная традиция легкого постукивания вербой сопровождается веселыми, но значимыми приговорками. Самая известная: «Не я бью — верба бьет, за неделю — Великий день!».

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Такой обряд считается древней формой благословения, сопровождаемой пожеланием здоровья и очищения от болезней и лени. Также предки говорили: «Будь здоров, как верба, живи долго, как земля!» или «Верба хлест — да здоровье есть!». Хлестать вербой близких можно только с любовью и в добром настрое, без насмешек и грубости.

Что делать с прошлогодней вербой

Прошлогодние освященные ветви нельзя просто выбросить — это считается неуважением к святыне. Их принято сжигать, а пепел закапывать в месте, где не ходят люди , например, под деревом в саду. Перед этим рекомендуется прочитать молитву и поблагодарить веточки за защиту. Также прошлогоднюю вербу можно отнести в храм, где ее сожгут по церковным правилам.

Что говорить, когда сжигаешь вербу

Сжигая старую вербу, верующие произносят молитву прощания:

«Господи, благодарим Тебя за милости прошедшего года. Прими эту вербу, как свидетельство нашей веры, и даруй дому нашему мир, здравие и благословение».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Также принято читать псалом 90 или краткие молитвы покаяния. Можно произнести молитву о прощении и благословении: «Господи, прости нас и благослови. Да будет сожжение этой вербы символом очищения и обновления нашей души. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Это момент духовной тишины, когда человек прощается с прошедшим этапом и готовится к Пасхе обновленным.

Можно ли освятить вербу самому в домашних условиях