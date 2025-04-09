В ГД заявили об интересе к СПЭК-2025 экономистов из разных стран

Проходящий в эти дни юбилейный X Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2025) собрал гостей из разных стран мира, как дружественных для РФ, так и не совсем. Это показывает, как экономическая наука может стать основой для возникновения конструктивного диалога. Об этом 9 апреля рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«СПЭК-2025 собрал ученых, экономистов, представителей власти, реального сектора экономики из многих государств мира, в том числе, кстати, из Канады, США и многих других так называемых недружественных стран. Из Италии, из других европейских стран, что говорит о том, что экономическая наука становится фундаментом для налаживания конструктивного диалога и формирования нового, в том числе и мирового, уклада», — заявила Харченко.

Депутат отметила, что в этом году в фокусе внимания участников приоритет знания в так называемой ноономике, а также вопрос интеграции в национальную экономику креативных индустрий — всего того, что связано с творческим потенциалом человеческого капитала в РФ.

«Самое главное, что форум традиционно, уже в 10-й раз, становится площадкой для диалога всех тех, для кого цифры, расчеты, экономические модели ложатся в основу принятия управленческих решений. И мы видим, что результаты, которые возникают на круглых столах, на секциях, затем ложатся в основу государственной политики страны и формируют устойчивую траекторию социально-экономического развития государства», — рассказала парламентарий.

В конгрессе как всегда приняли участие иностранные коллеги и ученые-экономисты, для этого большую работу провели Вольное экономическое общество и Международный союз экономистов.

«Вольное экономическое общество в этом году отмечает 260-летний юбилей. Его создала еще [императрица] Екатерина II. Благодаря активным действиям и руководству Вольного экономического общества и всем участникам на местах, в регионах, межвузовскому взаимодействию сохраняются связи между учеными в мире науки, несмотря ни на какие геополитические факторы и огромное количество десятков тысяч шансов против реального сектора экономики», — отметила Харченко.

Юбилейный X Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2025) проходит 8 и 9 апреля. Его тема: «Труд и трансформация общества: знание, творчество, экономика».

Ранее в этот день глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе, сообщила, что около половины замороженных за рубежом активов российских граждан и компаний было разблокировано к началу этого года.

Набиуллина добавила, что ЦБ совместно с Минфином и правительством принимают все необходимые меры для разблокировки иностранных активов российских инвесторов в полном объеме.