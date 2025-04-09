Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Мир
МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Мир
МИД назвал возможное иностранное военное присутствие на Украине угрозой РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью
Мир
Мерц заявил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Мир
В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Мир
Вице-премьер Сербии Вулин сообщил о подготовке в ЕС плана по свержению Вучича
Политика
В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Общество
Адвокат Ефремова сообщил о возвращении актера к карьере после завершения лечения
Общество
В МЧС РФ предупредили о риске извержения вулкана Безымянного на Камчатке
Общество
В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Мир
СМИ сообщили о визите Трампа-младшего в Румынию в конце апреля
Общество
В ГД приняли закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий
Мир
Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение использовать Украину как полигон для Запада
Спорт
Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»

В ГД заявили об интересе к СПЭК-2025 экономистов из разных стран

Депутат Харченко: СПЭК-2025 посетили даже экономисты из недружественных стран
0
EN
Фото: Администрация Санкт‑Петербурга
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Проходящий в эти дни юбилейный X Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2025) собрал гостей из разных стран мира, как дружественных для РФ, так и не совсем. Это показывает, как экономическая наука может стать основой для возникновения конструктивного диалога. Об этом 9 апреля рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«СПЭК-2025 собрал ученых, экономистов, представителей власти, реального сектора экономики из многих государств мира, в том числе, кстати, из Канады, США и многих других так называемых недружественных стран. Из Италии, из других европейских стран, что говорит о том, что экономическая наука становится фундаментом для налаживания конструктивного диалога и формирования нового, в том числе и мирового, уклада», — заявила Харченко.

Депутат отметила, что в этом году в фокусе внимания участников приоритет знания в так называемой ноономике, а также вопрос интеграции в национальную экономику креативных индустрий — всего того, что связано с творческим потенциалом человеческого капитала в РФ.

«Самое главное, что форум традиционно, уже в 10-й раз, становится площадкой для диалога всех тех, для кого цифры, расчеты, экономические модели ложатся в основу принятия управленческих решений. И мы видим, что результаты, которые возникают на круглых столах, на секциях, затем ложатся в основу государственной политики страны и формируют устойчивую траекторию социально-экономического развития государства», — рассказала парламентарий.

В конгрессе как всегда приняли участие иностранные коллеги и ученые-экономисты, для этого большую работу провели Вольное экономическое общество и Международный союз экономистов.

«Вольное экономическое общество в этом году отмечает 260-летний юбилей. Его создала еще [императрица] Екатерина II. Благодаря активным действиям и руководству Вольного экономического общества и всем участникам на местах, в регионах, межвузовскому взаимодействию сохраняются связи между учеными в мире науки, несмотря ни на какие геополитические факторы и огромное количество десятков тысяч шансов против реального сектора экономики», — отметила Харченко.

Юбилейный X Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2025) проходит 8 и 9 апреля. Его тема: «Труд и трансформация общества: знание, творчество, экономика».

Съезд победителей: на ПМЭФ-2024 заключили сделок на 6 трлн рублей
В форуме приняли участие 21,3 тыс. человек из 139 стран

Ранее в этот день глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной думе, сообщила, что около половины замороженных за рубежом активов российских граждан и компаний было разблокировано к началу этого года.

Набиуллина добавила, что ЦБ совместно с Минфином и правительством принимают все необходимые меры для разблокировки иностранных активов российских инвесторов в полном объеме.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025